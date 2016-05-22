Киев, 22 мая, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, одобрившему присоединение Крыма к России, могут закрыть путь в Европу. Об этом заявил советник министра внутренних дел, депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Bill Stilwell Граффити — Горбачёв за рулём

«Дипломатическим путем будем обращаться к европейским партнерам, чтобы его не принимали в Европе, и не финансировали его фонд, который помогает разжигать ненависть между Россией и Украиной», — сказал украинский депутат.

При этом Геращенко добавил, что Горбачев «своими безрассудными действиями помогает разваливать не только СССР, но и Россию».

Напомним, бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью The Sunday Times заявил, что поддерживает решение Кремля о воссоединении Крыма с РФ. По словам первого и последнего президента СССР, если бы он оказался на месте Владимира Путина, то в текущей ситуации с Крымом поступил бы аналогичным образом, поскольку основанием к этому шагу было волеизъявление жителей полуострова.

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