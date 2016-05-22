Москва, 22 мая, 2016, 17:11 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Душещипательный танец гитлеровца на центральном телеканале России органом надзора признан «творческим» и не пропагандирующим нацизм. Возрастной танец представительницы дипломатического ведомства России настойчиво предлагают признать душещипательным телодвижением души, а не натужной домашней заготовкой ради собственного удовольствия. Теперь осталось всех нас убедить, что нам эта гламурная жизнь власти не только должна нравиться и быть интересной, но и должна заменять чувство растущего разрыва между забавами представителей власти, с одной стороны, и ежедневными нуждами большинства и национальными интересами России — с другой. Всё ещё кажется, что для них важно, чтобы их понимали.

Война в Сирии, Донбассе и Нагорном Карабахе — это война, непосредственно затрагивающая интересы России. России, очевидно, хочется, чтобы её понимали хотя бы в США, хотя бы правящие политики в США, хотя бы разведчики США, хотя бы, наконец, руководящие разведчики для правящих политиков в США. Но нет! Опыт говорит, что «Суперрррдержава» не читает даже официальные сообщения Кремля. С таким одичавшим инквизитором из нашего застенка живым не выйти:

Война в Сирии, непредсказуемость России и дилетанты разведки США. Почему аналитики США не читают российские СМИ?

Странно? Нет! Ведь это — образец прогресса. Тем временем целый батальон ведёт настоящие боевые действия на одном из кладбищ столицы России. А власть — ударяется в танцы. Ведь это так смешно и полезно:

Драка на Хованском кладбище — «только начало»?

«Хованское кладбище может стать репетицией беспорядков в Москве»

Границы допустимого в сознании представителей власти давно удалились в туманную даль настолько, что часто вместо ответственного разговора о защите, например, такого нематериального наследия России, как традиционные географические названия, периодически приносимые официозом в жертву ложной уступчивости и вежливости в пользу иностранных самозваных «руководителей русского языка» с их Таллинном, Кыргызстаном и Алматы, — звучит заливистый гламурный юмор:

МИД РФ о переименовании Днепропетровска: Верховная Рада — зомби-недоучки

МИД РФ: Россия переживает за сокращение названий Херсона и Запорожья

То есть, если перевести заявление МИД России на внятный русский язык, наследственная русская дипломатия предлагает своему народу обдумать «Хер (сон)» и «Запор (ожье)». Это — верх аристократического юмора.

От такого туристического и кафешантанного отношения к своей родине и своему народу, имя которому — социальный расизм, не свободны даже такие суровые государства, как Саудовская Аравия и другие. Всё идёт к тому, что очередной выросший на Западе и по западным кухонным прописям реформатор взорвёт на всю континентальную ширь свою страну, которая до этого предпочитала оставлять эти взрывы подальше. И это не только упомянутая Саудовская Аравия, но и зеница ока России, прямой путь в её сердце и голову — Белоруссия.

Новая священная саудовская война. Либертарианская азбука переворота

Секрет Полишинеля: белорусская оппозиция на службе у Лукашенко. Что стало базой единства белорусской власти и прозападной оппозиции

Российские кредиты — спасательный круг для Белоруссии. Москва на протяжении последних двух десятилетий фактически тянет на себе своего партнера за счет прямых и скрытых субсидий

Белоруссия начинает себя вести как Украина

Разумеется, грех винить инквизиторов, гламур и туристов-реформаторов — когда ежедневная непрерывная, неизлечимая польза исходит от самой простейшей ведомственной мудрости, для которой открытием является наличие града, смерча и огня на земле

Смерч в Ростовской области оставил сотни домов без света, воды и кровли

Град на Ставрополье повредил более 900 частных домов

Кто теперь будет спасать Россию от огня? Пожарных сокращают, начальство остается

И ведь понятно — откуда такая повышенная бесчувственность к стихиям. Всё от труда, тяжёлого, непосильного, эффективного труда на благо народа

Почти миллиардеры: семья брянского губернатора заработала 914 млн рублей

Госдолг Калужской области за три года увеличился в 1,9 раза

Отчего бы им и не танцевать-то? Им вообще драмкружок организовать надо! И гастролировать по земле.