Кишинёв, 22 мая, 2016, 17:06 — ИА Регнум. В рамках визита в Санкт-Петербург для участия в международном форуме «Евразийская экономическая перспектива» башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах встретилась с принимавшими участие в форуме спикером Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы автономии.

Derek Gavey Розовые очки

Нарышкин заверил Влах в своей поддержке. «Вы всегда можете рассчитывать на поддержку со стороны законодательного собрания Российской Федерации. Видим, как позитивно меняется ситуация в связи с тем, что вы стоите во главе Гагаузии», — сказал он.

Сама Влах поблагодарила Нарышкина за «разноплановую и масштабную поддержку со стороны Российской Федерации». «Позади год напряженной работы. И весь этот год Россия была рядом с нами. Наши сельхозпроизводители и винодельческие компании получили доступ на российский рынок. Более 26 компаний могут поставлять свою продукцию в Россию. Экспорт из Гагаузии, по сравнению с Молдовой, вырос в разы (более 50% гагаузского экспорта по-прежнему направляется в ЕС — прим. ИА REGNUM ). Вырос интерес к гагаузской автономии и со стороны молдавских компаний. Ряд предприятий, понимая перспективу сотрудничества с Российской Федерацией, рассматривают возможность регистрации в Гагаузии с целью построения бизнеса в автономии», — заявила она.

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На встрече с Матвиенко также затрагивалась тема развития связей Гагаузии с российскими регионами. «Известно, что уже подписаны соглашения с Москвой и Санкт-Петербургом, Татарстаном, Краснодарским краем, Нижегородской областью. Это очень хороший формат. В таком предметном торгово-экономическом взаимодействии мы готовы и дальше оказывать поддержку», — заявила Матвиенко.

«Мы рассматриваем вас как одного из немногих последовательных, взвешенных политиков, которые, в первую очередь, отстаивают интересы народа Гагаузии», — добавила она, пообещав Влах поддержку. Собеседники также высказались за создание на уровне Совета Федерации комиссии по развитию межрегиональных связей с Гагаузией.

ИА REGNUM напоминает, что именно Нарышкин и Матвиенко в 2015 году поддержали Ирину Влах в качестве кандидата на выборах башкана Гагаузии. Благодаря открытой поддержке Москвы, она и была избрана главой автономии.

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Из нововведений после прихода к власти Влах отметилась, например, тем, что правительство автономии теперь наполовину состоит не из жителей Гагаузии, а из лиц, приехавших (либо приезжающих ежедневно) в Комрат из Кишинева и других районов Молдавии.

Запомнился первый год Влах у власти также политическими и коррупционными скандалами вокруг причастности окружения башкана к «серым схемам» реэкспорта европейской сельскохозяйственной продукции под видом гагаузской в РФ в обход эмбарго. Произошло это после того, как российские «партнеры» ради гагаузских и молдавских «партнеров» вывели ряд близких к властям автономии и Партии социалистов Молдавии предприятия из-под действия эмбарго, что записывает в число своих достижений Влах.

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А совсем недавно, в апреле 2016 года, Влах отметилась тем, что изъявила желание войти в состав молдавской делегации в рамках переговорного процесса с Приднестровьем для отстаивания интересов «единой и неделимой Молдавии». Другими словами — выступить там на стороне Кишинева (и на его позициях, включая «предоставление» Приднестровью статуса «автономии» по аналогии с гагаузской) и соответственно против ПМР и ее интересов. С Тирасполем она вознамерилась «обсуждать, как жить дальше в единой стране», поскольку считает Гагаузию «хорошим примером» для Приднестровья.

На «реинтеграционные» потуги башкана жестко отреагировали в МИД ПМР, назвав заявления «молдавского чиновника» (башкан Гагаузии по должности является также членом правительства Молдавии) невзвешенными попытками внедрения в переговорный формат «инородных элементов». Заявления об «успешном гагаузском опыте» в Тирасполе назвали комичными, оторванными от реальности и «парадоксальными на фоне расширения миграции из Гагаузии в Приднестровье, прежде всего, в целях трудоустройства, а также получения качественного образования на русском языке».