Москва, 22 мая, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Слова британского премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, что Турция может стать членом ЕС не раньше, чем через 1000 лет, — «словно пощечина». Как передает корреспондент ИА REGNUM 22-го мая, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Пощёчина

«Турции указали ее место — на задворках Европы», — отметил сенатор. Парламентарий не исключил, что Дэвид Кэмерон, давая такую оценку, «подспудно держал в уме и сбитый российский самолет».

Не корректно заявлять о том, что Турция станет членом Европейского Союза в ближайшее время, при существующих темпах Турция, подавшая заявку на членство в ЕС в 1987 году, сможет присоединиться к ЕС не раньше 3000 года, считает премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает The Telegraph.