Ростов-на-Дону, 22 мая, 2016, 16:08 — ИА Регнум. «Я не читал, я слышал, но кроме улыбки это ничего не вызывает», — прокомментировал главный тренер ФК «Ростов» Курбан Бердыев высказывание президента ЦСКА Евгения Гинер о честности игры донской команды. Об этом рулевой жёлто-синих сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

fc-rostov.ru Курбан Бердыев

Напомним, что накануне Гинер пожелал дружине Курбана Бердыева «играть так же честно, как ЦСКА». Благодаря этому «Ростов» может далеко пробиться в еврокубках. Это высказывание вызвало неоднозначную реакцию, в первую очередь, у болельщиков.

Отметим, что в течение сезона 2015/16 футбольный клуб «Ростов» не раз бывал на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, опережая столичный ЦСКА. А в гостях у «Ростова» «армейцы» не смогли дать отпор жёлто-синим и уехали, потеряв очки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 30-м туре чемпионата России ЦСКА выиграл у казанского «Рубина» (1:0), а «Ростов» у «Терека» (2:0). В итоге команда Леонида Слуцкого оказалась победителем, подопечные Курбана Бердыева стали обладателями «серебра», опередив в рейтинге бронзовых призеров — питерский «Зенит» — на четыре очка.

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