Челябинск, 22 мая, 2016, 15:48 — ИА Регнум. В Челябинской области предварительное голосование идет активно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

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Местами граждане сообщают о нарушениях. Между тем, в ходе предварительного голосования в Металлургическом избирательном округе № 190 нарушений не зафиксировано. Студент Челябинского Государственного университета Евгений Очкаляс оценил обстановку на своем избирательном участке №190 как рабочую. Люди активно голосуют. Председатели и секретари избирательной комиссии очень удивлены такой явке. Они не рассчитывали, что придет столько народу на участок и проголосует. Все проходит в рамках правил, никаких нарушений зафиксировано не было. Все проходит спокойно. На вопрос корреспондента ИА REGNUM о ситуации на других участках, Евгений Очкаляс, сообщил, что он не слышал никакой информации о нарушениях. «У нас на 190-м участке все спокойно. Люди идут, их много, даже образуются очереди, но это никаких последствий за собой не несет. Все спокойно голосуют», — отметил Евгений.

Судя по явке, можно сказать, что порядка 10−12% на участке уже проголосовали. Евгений Очкаляс связывает это с активностью кандидатов в округе. Прошедшие скандалы, считает Евгений, не скажутся на самом голосовании, так как дебаты проходили в установленные сроки. Люди заранее познакомились с кандидатами и с их программами. Кандидаты проводили личные встречи с избирателями, проводились концерты. Так что у людей была возможность выбрать своего кандидата.

На участок приходят люди совершенно разного возраста и социального статуса. Традиционно в больших количествах приходят бабушки. Но также много и людей среднего возраста рабочего класса. Молодежь тоже заметна на участке. То есть абсолютно разнородная масса приходит и голосует.

Партия «Единая Россия» не ставила себе цели обеспечить большую явку. Был порог — не более 15% на округ, из которого и исходили организаторы предварительного голосования. Кроме того, на избирательные участки поступили «анкеты избирателя». И поэтому, если бюллетени закончатся, то с помощью этих анкет каждый желающий сможет оставить отзыв о том или ином кандидате.

Также Евгений Очкаляс отметил, что на участках царит атмосфера праздника. Он не исключил, что в сентябре явка на выборы будет более чем высокой.