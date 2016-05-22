Тирасполь, 22 мая, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Президент Приднестровья Евгений Шевчук выступает против снижения порога явки для признания состоявшимися президентских выборов с 50% до 25%. Об этом Шевчук заявил на пресс-конференции в Тирасполе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Congress of local and regional authorities Выборы

Он назвал необоснованными заявления депутатов Верховного совета о том, что явка на намеченных на декабрь выборах будет низкой, и выборы рискуют быть признанными несостоявшимися. «Я считаю, что явка на предстоящих выборах не будет низкой. По крайне мере, ожидаю этого. Это будет зависеть от того, как будут себя вести потенциальные кандидаты и органы власти тоже. Если они будут сейчас продолжать играть в рулетку на базе ложных обвинений один против другого, хотя это можно сделать технологично и умышленно, то, конечно, у людей может и отпасть желание ходить на выборы. Надеюсь, что этого не произойдёт», — сказал Шевчук.

«Что касается явки. Моя позиция следующая: в условиях непризнанности порог явки на президентские выборы 25 процентов — недостаточный уровень легитимности. Мы и так сегодня имеем примеры, когда людьми, принимающими законы и решения, депутатами Верховного совета становятся те, за которых проголосовало чуть более тысячи человек. И получается, что представители меньшинства пытаются принять законы для большинства. Это не совсем верно. С точки зрения легитимности решений, с точки зрения международного положения республики. Поэтому я буквально вчера внес, на мой взгляд, компромиссное предложение в виде поправки к данному проекту закона установить норму явки не менее 40 процентов. Пусть не 50, но 40 процентов. Это более высокий уровень для того, чтобы поднять и представительство, и уровень доверия к главе государства», — подвел итог Евгений Шевчук.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая Верховный совет Приднестровья принял в первом чтении инициативу о снижении с 50% до 25% порога явки избирателей для признания выборов президента ПМР состоявшимися. Мотивами для внесения изменения стали сложившаяся в республике негативная ситуация с трудовой миграцией и данные по явке в ходе осенних парламентских выборов 2015 года. Тогда средняя явка по республике составила около 47%.

«Мы убеждены, что снижение порога явки является защитным механизмом с целью сохранения государственности республики. Есть угроза признания предстоящих выборов главы государства не состоявшимися по причине низкой (менее 50%) явки избирателей. Это может стать ударом по нашей государственности», — выразил мнение один из авторов законодательной инициативы Игорь Буга.

«По моему прогнозу, явка на предстоящих в декабре выборах не доберет и до 50%, — сказал парламентарий Олег Петрик. — Что будет потом? Выборы будут признаны несостоявшимися. Это означает, что и после истечения мандата исполнять обязанности главы государства останется действующий президент. И что нам теперь, ждать пока те люди, которые уехали из республики, вернутся и проголосуют?»

«Как мы будем выглядеть перед нашими гарантами, если президентские выборы в декабре будут признаны несостоявшимися по причине неявки на избирательные участки необходимого количества избирателей? Одним из механизмов сохранения нашей государственности как раз и является законодательное снижение порога явки на президентских выборах», — заявил спикер парламента Вадим Красносельский.