Тирасполь, 22 мая, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Активизация НАТО в Молдавии и наращивание Украиной военных сил на границе с ПМР создает напряжение вокруг Приднестровья. Об этом заявил на пресс-конференции в Тирасполе президент ПМР Евгений Шевчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Martin Перец

«Однозначно, что любые военные приготовления то ли со стороны Кишинева, то ли со стороны Киева, то ли со стороны Кишинева и Киева одновременно, не могут оставаться незамеченными, не могут не вызывать обеспокоенность у Приднестровья, — сказал Шевчук. — Когда мы видим, что на приднестровско-украинской границе концентрируются дополнительные силы Украины, когда мы видим, что увеличивается количество учений под эгидой НАТО в Кишиневе, безусловно, мы расцениваем это как импульсы дестабилизирующего характера. Мы не понимаем, зачем в этом регионе, где не просто осуществляется миротворческая операция, а имеет свою эффективность, такими импульсами создавать дополнительное напряжение. Для чего это делается? Наверное, для того, чтобы некоторые политические силы далеко за нашими пределами могли извлекать какие-то свои геополитические дивиденды, то есть «играются» оружием, ставя на кон человеческие жизни. Это очень опасное занятие».

По словам президента, «приднестровское государство в рамках своих ресурсов с учетом того, что происходит, обязано поддерживать свои силы в определенном состоянии боеготовности». В особенности в контексте событий в Кишиневе, где в канун 9-го мая была проведена выставка военной техники США на центральной площади, а также звучат «заявления, которые каким-то образом соприкасаются с действиями непосредственно в Румынии». «Это довольно-таки серьезный импульс дестабилизирующего эффекта. Хотел бы призвать всех участников в сложный период времени взаимоотношения между Кишиневом и Тирасполем не добавлять, условно говоря, перца в эту бочку меда. И так там перца многовато и очень много неразрешенных проблем», — подчеркнул глава государства.

Приднестровье, по словам Шевчука, исходит из того, что «проблемные аспекты нужно обсуждать за столом переговоров, а не через призму прицелов во время различных тренировок».