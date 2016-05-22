Президент ПМР: активизация НАТО в Молдавии «добавляет перца в бочку меда»
Тирасполь, 22 мая, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Активизация НАТО в Молдавии и наращивание Украиной военных сил на границе с ПМР создает напряжение вокруг Приднестровья. Об этом заявил на пресс-конференции в Тирасполе президент ПМР Евгений Шевчук, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Однозначно, что любые военные приготовления то ли со стороны Кишинева, то ли со стороны Киева, то ли со стороны Кишинева и Киева одновременно, не могут оставаться незамеченными, не могут не вызывать обеспокоенность у Приднестровья, — сказал Шевчук. — Когда мы видим, что на приднестровско-украинской границе концентрируются дополнительные силы Украины, когда мы видим, что увеличивается количество учений под эгидой НАТО в Кишиневе, безусловно, мы расцениваем это как импульсы дестабилизирующего характера. Мы не понимаем, зачем в этом регионе, где не просто осуществляется миротворческая операция, а имеет свою эффективность, такими импульсами создавать дополнительное напряжение. Для чего это делается? Наверное, для того, чтобы некоторые политические силы далеко за нашими пределами могли извлекать какие-то свои геополитические дивиденды, то есть «играются» оружием, ставя на кон человеческие жизни. Это очень опасное занятие».
По словам президента, «приднестровское государство в рамках своих ресурсов с учетом того, что происходит, обязано поддерживать свои силы в определенном состоянии боеготовности». В особенности в контексте событий в Кишиневе, где в канун 9-го мая была проведена выставка военной техники США на центральной площади, а также звучат «заявления, которые каким-то образом соприкасаются с действиями непосредственно в Румынии». «Это довольно-таки серьезный импульс дестабилизирующего эффекта. Хотел бы призвать всех участников в сложный период времени взаимоотношения между Кишиневом и Тирасполем не добавлять, условно говоря, перца в эту бочку меда. И так там перца многовато и очень много неразрешенных проблем», — подчеркнул глава государства.
Приднестровье, по словам Шевчука, исходит из того, что «проблемные аспекты нужно обсуждать за столом переговоров, а не через призму прицелов во время различных тренировок».