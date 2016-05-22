Лондон, 22 мая, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Не корректно заявлять о том, что Турция станет членом Европейского Союза в ближайшее время. Более того, при существующих темпах Турция, подавшая заявку на членство в ЕС в 1987 году, сможет присоединиться к ЕС не раньше 3000 года, считает премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Об этом в воскресенье, 22-го мая, сообщает британская The Telegraph.

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«При нынешней скорости прогресса, они, возможно, доберутся до момента присоединения примерно к 3000 году, если верить самым последним прогнозам», — заявил глава британского правительства.

Помимо прочего, Кэмерон напомнил, что у Великобритании, как и у любой из 28-ми стран-членов Евросоюза есть право вето, которое она может использовать в отношении стран, претендующих на вступление в Европейский союз.

Ранее, выступая в британском парламенте, премьер-министр страны уже делал аналогичные заявления. О том, что Турция вряд ли станет членом Евросоюза в ближайшие десятилетия Кэмерон заявил 4-го мая. Кроме того, по словам премьера, Лондон не поддержит предоставление Турции безвизового режима, в случае принятия такого решения в Брюсселе.