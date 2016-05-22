Санкт-Петербург, 22 мая, 2016, 15:00 — ИА Регнум. Петербург стал одним из немногих регионов, в котором на праймериз развернулась реальная конкуренция, достигающая 26-ти человек по мажоритарному округу. Это один из самых высоких результатов в стране. Отметим, что, по данным СМИ, примерно в 40% регионов России результат предварительного голосования можно считать предопределенным.

Mark Rowland Выборная гонка

По результатам экзит-поллов на территории Санкт-Петербурга, на выходе из участковых счетных комиссий, проводимым информационно-аналитическим агентством «ТИМ-инфо», несмотря на то, что голосование рейтинговое, многие респонденты выбирают по одной кандидатуре, как в бюллетене федерального избирательного округа, так и по одномандатным округам. Лидерами по федеральному списку на 14:00 являются директор телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Боярский и депутаты Государственной думы Юрий Петров, Василий Шестаков и Владимир Плигин.

Свежие данные экзит-поллов избирателей подтверждают прогнозируемую острую конкуренцию в Петербурге по двум мажоритарным округам. В 212-м округе лидерами гонки являлись два действующих депутата Госдумы — Сергей Вострецов и Мария Максакова-Игенбергс. На 14:00, согласно сводной ведомости от «ТИМ-инфо», за Сергея Вострецова проголосовали 55% пришедших на участки избирателей, за директора лицея Константина Тхостова — 45%, за Марию Максакову-Игенбергс — 44%, за председателя общественной организации автомобилистов Валерия Солдунова — 43%. В 218-м округе эксперты высоко оценивали шансы на победу у предпринимателя Бориса Гвоздова, депутата Заксобрания Петербурга Виталия Милонова и советника председателя Госдумы Юрия Шувалова. Согласно опросам избирателей на выходе с участков, на 14 часов с минимальным преимуществом лидирует Милонов — 45%, за ним следует Гвоздов с 39% голосов респондентов и Шувалов — 37%.

По предварительным данным, в 211-м Восточном округе у Игоря Дивинского 75% голосов от числа проголосовавших. В 213-м Северном округе лидирует Василий Шестаков с 52%. На северо-востоке Петербурга в округе № 214 у Ирины Соколовой 45%, в Северо-Западном округе № 215 пока что равные шансы имеются у Владимира Катенева — 41% и Дмитрия Тугова — 40%. По 216-му Центральному округу Ольга Бубнова набирает 46% голосов, а Олег Колядин — 30%. В Юго-Восточном округе № 217 в отрыв ушел Михаил Романов с 70% голосов респондентов. Отметим, что при проведении экзит-поллов уровень погрешности достаточно высок.

Прогнозы сегодняшней явки на счетные участки голосования тех, кто симпатизирует «Единой России», расходились — от 5% до 10%. «Это огромный процент, — утверждает политолог Дмитрий Солонников. — На обычные выборы порою ходят по 20−30% избирателей, но с ними нельзя сравнивать. Предварительное голосование и выборы — это разные процедуры и разные целевые аудитории. В праймериз примут участие большинство тех, кто симпатизирует партии, хотят быть в курсе ее дел. По сравнению с выдвижением кандидатов на партсобраниях, процедура предварительного голосования в разы увеличила количество сторонников партии, чье мнение будет учтено».

По информации, поступающей сегодня с участков в Санкт-Петербурге, предварительное голосование единороссов проходит спокойно, без происшествий. Региональный организационный комитет сообщил, что на 13:00 явка избирателей на участки составила 1,4%. Среди проголосовавших — секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» и председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Инициатива «Единой России» по организации первого в истории страны общенародного голосования по отбору кандидатов на выборы одновременно преследовала несколько целей. Среди них: опередить другие политические партии на старте избирательной кампании в Госдуму; позитивно улучшить имидж партии, наладить доверие избирателей за счет открытости, честности и конкурентности процедуры предварительного голосования; повысить рейтинг узнаваемости своих будущих кандидатов в мажоритарных округах; найти новых перспективных политиков.

Последнюю из перечисленных задач поставил партии президент Владимир Путин, заявивший 20-го апреля на встрече с участниками праймериз в Москве: «Очень рассчитываю на то, что это будет хорошим способом, хорошим инструментом поиска новых, перспективных, интересных людей, политиков, которые сделают свой первый шаг на предстоящих выборах и будут работать дальше на благо всего общества».

В Санкт-Петербурге с этим успешно справились. Из пяти депутатов фракции «Единой России» в Госдуме от города в праймериз приняли участие только три человека: Ирина Соколова, Юрий Петров и Василий Шестаков. При этом, эксперты и руководство регионального отделения единороссов отмечали активное участие в кампании предварительного голосования молодых кандидатов, имеющих шансы победить. Праймериз в Петербурге положительно повлияли на ускорение процесса смены поколений в политической элите.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников обращает внимание на проведение в Петербурге на редкость качественных дебатов. «Кандидаты отнеслись к процедуре предварительного голосования очень серьезно, было видно, что они принимали участие в дебатах не для галочки, — заявил ИА REGNUM Солонников. — В целом, если судить по Петербургу, еще на этапе проведения дебатов стало понятно, что праймериз — это не имитация бурной деятельности, не отработка поставленной сверху задачи, а серьезное мероприятие».

По окончании голосования, региональный оргкомитет праймериз только подсчитает результаты, а объявлены они будут на федеральном уровне 25-го мая. По итогам сегодняшнего дня предварительного голосования можно будет судить — насколько у «Единой России» получилось одновременно решить несколько своих внешних и внутренних задач. Судя по всему, в Петербурге «Единая Россия» может быть довольна качеством неформального старта своей кампании в Госдуму.