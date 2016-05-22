Тверь, 22 мая, 2016, 14:45 — ИА Регнум. «Я убежден, к сентябрю у нас будут достойные кандидаты на выборах. И те, кто победит, будет соответствовать ожиданиям своих избирателей и выполнять их в полном объеме», — передает РИА Новости слова Владимира Васильева.

er.ru Голосование на праймериз

По утверждению депутата, хоть это пока и предварительное голосование, но «уже огромная ответственность перед людьми, которые пришли». «Чем больше их придет, тем больше ответственность, тем больше мы будем должны сделать к выборам», — подчеркнул Владимир Васильев."То доверие, которое мы сейчас получим по итогам, мы его должны будем использовать и соответствовать. Это очень важно, это должны понимать все. Поэтому кто-то из наших коллег снялись. Допустим, мой коллега Виктор Звагельский, который зарегистрировался в списке у нас по выборам в думу, он снялся. Оценил реально свои возможности, отношение тверичей к его кандидатуре и снялся. В целом по стране таких людей много, у нас около 100 человек из тех, кто заявлялся, сняты, отказались от борьбы», — отметил Васильев. Предварительное голосование «Единой России» проходит в воскресенье по всей стране. По его итогам к предвыборному партийному съезду в июне подготовят список кандидатов-одномандатников и региональные списки из наиболее популярных кандидатов, которые при поддержке партии пойдут на думские выборы. Предварительные результаты голосования до 27-го мая озвучит федеральный оргкомитет по проведению праймериз.