Великий Новгород, 22 мая, 2016, 14:42 — ИА Регнум. В Новгородской области, по данным на 13:00, в предварительном партийном голосовании «Единой России» приняли участие более 4% избирателей, при этом в Пестовском и Хвойнинском районах, относящихся к одномандатному округу №16, явка составила 8,6% и 17% соответственно. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, председатели счётных комиссий отмечают, что утренняя активность новгородцев на многих участках превышает стандартную явку на выборы.

er.ru Голосование

Секретарь Новгородского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Новгородской областной думы Елена Писарева проголосовала на своём избирательном участке в новгородской школе №13.

«Народ идёт, мы это видим. Уже на 10 утра у нас проголосовало в два раза больше избирателей, чем в некоторых соседних областях», — заявила она.

Напомним, что участки для голосования будут открыты до 20:00. Желающим проголосовать за кандидата от партии выдают по два бюллетеня — по кандидатам для последующего выдвижения в депутаты Государственной думы седьмого созыва и в депутаты Новгородской областной думы шестого созыва. В Госдуму претендуют 17 человек, в областную — 91.