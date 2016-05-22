Абакан, 22 мая, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Во всех муниципальных образованиях Хакасии сегодня, 22-го мая, проходит предварительное голосование для последующего выдвижения кандидатов от партии «Единая Россия» в депутаты Государственной думы.

er.ru Предварительное голосование

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского отделения «ЕР», для участия в процедуре предварительного голосования в регионе зарегистрировано восемь человек. Это студент Алексей Измоденов, предприниматель Иван Кукарцев, депутат Госдумы Надежда Максимова, депутат горсовета Абакана Евгений Мамаев, руководитель регионального исполкома хакасского реготделения «Единой России» Игорь Мамонтов, член Общественной палаты Хакасии Алексей Мясоедов, депутат Верховного совета Хакасии Антон Савченко и предприниматель Дмитрий Юшков.

В единый день предварительного голосования в республике открылось 83 участка, в которых работают 270 членов счетных комиссий. В регионе явка на 13:00 составила 2,7% от общего числа избирателей. За ходом проведения предварительного голосования в регионах следит Федеральный ситуационный центр.

Выдвижение кандидатов для участия в предварительном голосовании проходило с 15-го февраля по 10 апреля, регистрация завершилась 15-го апреля.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в целом по стране явка на предварительное голосование «Единой России» на 13:00 составила более 3 миллионов 700 тыс. избирателей. Эти данные озвучил член Федерального оргкомитета партии по проведению предварительного голосования, руководитель Центрального исполкома «ЕР» Максим Руднев.