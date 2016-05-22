Ярославль, 22 мая, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Политолог отметил, что в целом праймериз в регионах проходят открыто, а явка ожидается на уровне 5−6%. «Праймериз вызвали интерес общественности, гнать народ не стали, поэтому это реальная явка. Организация, на мой взгляд, также на должном уровне. Отмечу, что после январских праймериз в Рыбинске внимание приковано к Ярославской области. Тогда явка на предварительное голосование практически сравнялась с явкой на сами выборы, и в этот раз многие ожидали такого же ажиотажа. В этом плане Ярославская область приятно удивила: определенный ажиотаж, конечно, есть, но явка не выбивается за рамки большинства регионов», — рассказал Павел Данилин.Он также заявил, что конкуренция в Ярославской области — также одна из самых высоких в России."Навскидку можно вспомнить сразу несколько ярких кандидатов: Илья Осипов, Александр Грибов, Валентина Терешкова, Павел Зарубин, Павел Исаев. Полагаю, что результат Ярославской области будет рассматриваться под увеличительным стеклом, поэтому региональное отделение партии особо обращает внимание на организацию праймериз. На мой взгляд, по одномандатным округам лидерами станут Грибов и Осипов, а по списку Терешкова — по крайней мере, я не вижу кандидата, который мог бы перебить ее в списке», — предположил Павел Данилин. Участки для предварительного голосования «Единой России» в Ярославской области будут работать до 20-ти часов. Первые результаты праймериз должны быть известны уже сегодня.