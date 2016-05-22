Калуга, 22 мая, 2016, 14:24 — ИА Регнум. «Через творчество к инженерным профессиям» — так называется фестиваль технического творчества школьников, который 22-го мая открылся в Калужском областном центре дополнительного образования детей им. Ю.А.Гагарина. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы фестиваля, на праздник юных изобретателей приглашены учащиеся общего и дополнительного образования в возрасте от 7-ми до 18 лет и их педагоги. Посетили фестиваль и представители производственных предприятий.

vest-news.ru Юные изобретатели. Фото Тамары Кулаковой

На выставке в рамках фестиваля представлены сделанные ребятами макеты ракет и роботы, а также работы в сфере электроники и инженерной графики, компьютерного дизайна. Кроме выставки изделий научно-технического творчества и презентаций проектов, на фестивале проходят мастер-классы, выступления школьников и педагогов. Также состоится заседание круглого стола для представителей средних и высших учебных заведений, готовящих инженерные кадры.