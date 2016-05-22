Ярославль, 22 мая, 2016, 14:22 — ИА Регнум. На 13:00 в Ярославской области во внутрипартийном предварительном голосовании приняло участие 35 тыс. 516 человек, что составляет 3,42% от общего количества избирателей региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном исполкоме «Единой России».

er.ru Предварительное голосование

В 194 одномандатном округе на праймериз пришли 18 тыс. 219 человек, в 195 одномандатном округе активность избирателей несколько ниже, к урнам пришли 17 тыс. 297 человек.

Корреспондент ИА REGNUM поинтересовался у кандидатов «внутрипартийных выборов», как по их мнению проходит процедура голосования.

Кандидаты праймериз заявляют, что голосование проходит спокойно, без нарушений и форс-мажоров.

«Все в порядке, нарушений не замечено, люди идут, голосование проходит спокойно, активность избирателей достаточно высока», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат предварительного голосования по 194 одномандатному избирательному округу, депутат муниципалитета Ярославля Андрей Лихачев.

«Я побывал уже на четырех избирательных участках. Все достаточно спокойно, но посмотрев на урны, сложилось впечатление, что листки брошены стопкой, что странно. Самих попыток вбросов я не видел», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM кандидат по 195 одномандатному избирательному округу, врач-онколог Дмитрий Петровский.

«Я считаю, что все организовано хорошо, вопросов нет. Играет свою роль весна, дачный сезон, явка ниже, чем на праймериз по выборам главы Рыбинска. Работаем, все кандидаты в одинаковых условиях», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM кандидат по партийному списку, депутат Ярославской областной думы Евгений Сдвижков.

Представители оппозиции отмечают, что результаты праймериз поняты, и победители уже назначены: «Естественно я планирую посмотреть на избирательные участки, возьму свой бюллетень и зачеркну всех кандидатов. Исходя из того, что творилось в избирательную кампанию предварительного голосования, как выдавливались кандидаты — соперники тех, кто был назначен победителями заранее. После этого всего доверия к процедуре праймериз у меня нет. Я много общаюсь с муниципальными служащими, и все говорят, что им настоятельно рекомендуют прийти на участки самим, и привести с собой двух человек. У них продумана система контроля, люди бояться. «Единороссы» делают себе «медвежью услугу», загоняя людей на праймериз они заставляют их голосовать за себя, и люди не будут за них голосовать на основных выборах. Не будут только потому что они обижены этим «загоном», угрозами лишении работы, отсутствия отпуска. Это очень грустно, и не зря это называют в обиходе американским словом «праймериз», потому что эти «праймериз» проводят те, кто против России», — убежден председатель фракции «Справедливая Россия» в муниципалитете Ярославля Анатолий Каширин.

«За процессом не слежу, результаты понятны. Многие люди, к сожалению, полагают, что это реальный день голосования. Избиратели считают что идут голосовать за кандидатов в депутаты, а не за кандидатов в кандидаты. Это чревато тем, что люди могут потом не прийти на основные выборы», — считает председатель Ярославского регионального отделения «ПАРНАСа» Василий Цепенда.