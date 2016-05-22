Калининград, 22 мая, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Российский лайнер Airbus A320, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс сообщением Москва — Ганновер, 22-го мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Калининграда в связи с возникшими на борту техническими неполадками, сообщают «Вести».

Steven Byles Лайнер А-320 «Аэрофлота»

Командир экипажа лайнера запросил разрешение на аварийную посадку у диспетчеров аэропорта в 12:10 мск. Уже через 20 минут самолет благополучно приземлился. Пассажиры и экипаж корабля во время авиапроисшествия не пострадали.

О том, что именно стало причиной посадки лайнера, в аэропорту Калининграда не уточнили. В настоящее время решение о продолжении полета не принималось. Сообщается, что в аэропорт назначения в Ганновере лайнер должен был прибыть к 18:30.