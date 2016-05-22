Ташкент, 22 мая, 2016, 14:10 — ИА Регнум. Американская Jackco Technology Group примет участие в подготовке проектов по производству в Узбекистане синтетического жидкого топлива из угля (процесс CTL — coal to liquid), сообщает портал «Подробно.уз».

Александр Дейнека. Добыча угля (фрагмент). 1925

"Документ был подписан в ходе проведения 20-й выставки «Нефть и Газ Узбекистана — OGU 2016», которая проходила в Ташкенте 18−20 мая», говорится в сообщении.

Проект стоимостью $700 млн. предусматривает создание производства мощностью до 200 тысяч тонн нефтепродуктов в год на буроугольном разрезе «Апартак» в Ташкентской области.

Узбекистан намерен провести модернизацию угольной отрасли и увеличить добычу сырья к 2021 году до 17,2 млн. тонн против 3,85 млн. тонн по итогам 2012 года.

В условиях стабильного снижения добычи углеводородов в последние восемь лет Ташкент активизировал поиски получения топлива из дополнительных источников.