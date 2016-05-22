Краснодар, 22 мая, 2016, 14:07 — ИА Регнум. В Краснодарском крае 22 мая в день предварительного голосования партия «Единая Россия» по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов государственной думы РФ седьмого созыва с самого утра открылись 540 участков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, сегодня кубанцы решают, кто из участников пройдет в следующий тур избирательной кампании. Каждый, кто обладает избирательным правом, может прийти и проголосовать по месту жительства. Причем галочку можно будет поставить не напротив одной фамилии, а выбрать нескольких кандидатов.

er.ru Бюллетени на выборах

В этот день на участках работают наблюдатели, которые следят за соблюдением утвержденного порядка процедуры голосования. Освещать ход голосования будут представители около 65 средств массовой информации по всему краю.

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Спикер Заксобрания Кубани заявил о своём намерении идти в Госдуму

Как сообщил ИА REGNUM секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Николай Гриценко, по данным на 10:00, на Кубани проголосовало 102 тысячи избирателей.

«Это несколько превышает наши прогнозы. Жители Кубани активно приняли инициативу партии «Единая Россия» и приходят на счетные участки, чтобы из 79 участников предварительного голосования выбрать самых достойных», — отметил Николай Гриценко, напомнив, что работа избирательных участков продлится до 20:00.

Один из претендентов на кресло в Госдуме РФ — руководитель фракции партии «Единая Россия», председатель Заксобрания Краснодарского края Владимир Бекетов также принял участие в предварительном голосовании. За наиболее достойного кандидата он отдал свой голос на счетном участке, расположенном в здании Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко в Краснодаре.

«Нужно проводить предварительное голосование, прежде всего, чтобы сам кандидат осознал, что он готов стать депутатом. Встречи, дебаты, которые проходили, дали возможность претендентам ответить на заданные вопросы и определиться», — прокомментировал Владимир Бекетов.

Как сообщало ИА REGNUM, участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты нижней палаты российского парламента в Краснодарском крае принимают 79 человек. Более трети из них — предприниматели. Также в списках значатся мэр Краснодара Владимир Евланов и мэр Новороссийска Владимир Синяговский. Около 10% претендентов отказались участвовать в выборах.