Москва, 22 мая, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Явка на предварительное голосование «Единой России» на 13:00 составила более 3 миллионов 700 тыс. избирателей, сообщил журналистам член Федерального оргкомитета «Единой России» по проведению предварительного голосования, руководитель Центрального исполкома партии Максим Руднев.

James Cridland Толпа

Он отметил, что голосование завершилось в регионах Дальнего Востока, в том числе на Камчатке, Чукотке, Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском крае. «В ходе дня голосования в этих регионах нарушений зафиксировано не было», — сказал Максим Руднев. При этом, по его словам, в этих территориях наблюдалась большая заинтересованность людей в процедуре и зафиксирована достаточна высокая явка. Так на Чукотке она превысила 12% от общего количества избирателей, в Якутии пришло более 11% избирателей».

«Федеральный оргкомитет «Единой России» по проведению предварительного голосования ведет мониторинг всех без исключения сообщений о нарушениях в день голосования», — рассказал Максим Руднев.

Информацию о нарушениях федеральный оргкомитет получает не только от наблюдателей на участках из звонков на Горячую линию партии, но и «мониторятся все без исключения сообщения средств массовой информации и даже социальных сетей. В регионах сегодня работают федеральные уполномоченные по проведению предварительного голосования, сотрудники исполкома партии. На постоянной связи с территориями находятся и федеральные уполномоченные по проведению предварительного голосования», — подчеркнул Максим Руднев.

«Ни один факт, ни одно сообщение о нарушении в этот день не останется без тщательного анализа и проверки», — сказал Максим Руднев, отметив, что «рассмотрены будут даже те ситуации, которые не подпадают под категорию нарушений с точки зрения федерального выборного законодательства. Если подтвердятся факты о применении административного ресурса, которые приходят из ряда регионов, церемониться не будем».

Уже сейчас федеральным оргкомитетом тщательно изучаются сигналы из таких регионов как Приморский край, Ростовская область, с ряда участков которых поступали сведения о подвозах избирателей, Пермский край, где есть данные о незаконной агитации со стороны участников, Республика Бурятия, откуда пришли сведения о подкупе.

«Если эти и другие данные подтвердятся, будем принимать самые жесткие меры, плоть до аннулирования итогов голосования и снятия участников с предварительного голосования, — сказал Руднев. Для нас важно чтобы голосование прошло максимально чисто и честно, чтобы победили действительно самые достойные участники, которым доверяют люди»