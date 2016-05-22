Обнинск, Калужская область, 22 мая, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Бывший начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями, а ныне пенсионер Александр Морозов обратился к депутатам городского собрания Обнинска Калужской области с требованием увеличить ежемесячную доплату для лиц, замещавших муниципальные должности.

opengaz.ru Бывший чиновник требует доплату к пенсии

Как сообщает независимый новостной портал Обнинска «Obninsk.Name», это далеко не первое обращения пенсионера Морозова к народным избранникам. Ранее экс-чиновник пытался добиться для себя увеличения доплаты через суд. Несмотря на то, что его усилия так и не увенчались успехом, бывший госслужащий продолжает «атаковать» письмами местный парламент и администрацию.

«То, что он нам пишет, уже рассмотрено судом, выводы которого мы не имеем право оценивать. Еще я бы ему предложил быть в своих выражениях более скромным и культурным», — считает председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению городского Собрания Михаил Нарусов.

В результате депутаты пришли к выводу, что продолжать изучать данный вопрос после того, как его рассмотрело несколько инстанций, уже не имеет смысла. Кроме того, депутаты в шутку посоветовали Морозову обратиться в Верховный суд, но учитывая его целеустремленность, не факт, что чиновник в отставке не последует этому предложению, пишут обнинские журналисты.