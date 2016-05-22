Калуга, 22 мая, 2016, 13:10 — ИА Регнум. За первые четыре месяца 2016 года количество ДТП, в которых пострадали дети, в Калужской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 14,9%, количество погибших — на 100%, раненых — на 13,7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили активисты Общероссийского народного фронта в Калужской области.

kerch.com.ru Дорожное движение возле школ должно быть безопасным

«Фронтовики» вновь подняли проблему обеспечения безопасности около общеобразовательных учреждений Калуги. Осенью 2015 года общественники, проанализировав данную ситуацию, пришли к выводу о необходимости принятия срочных мер и обратили на это внимание городских властей.

«У нас скопилась толстая стопка ответов из различных инстанций на запросы, которые мы пишем, начиная с лета 2015 года, по поводу приведения в порядок паспортов безопасности и обеспечения безопасных условий около калужских школ. В ответах представители власти говорят о каких-то планах, совещаниях, анализах, согласованиях, а в последнем письме один из руководителей администрации города пишет о проводимом изучении дорожно-транспортной ситуации. Тем временем учебный год уже практически закончился, и дети как ходили по проезжей части к школам по причине отсутствия тротуара, так и продолжают ходить, как это происходит, например, около школы №16. Или как пешеходный переход упирался в «мусорку» около школы №21, так и упирается до сих пор. И есть основания полагать, что, если решительно не напомнить об этой проблеме, то и в новом учебном году созерцательное «изучение ситуации» будет продолжено. Мы настаиваем на том, чтобы ответственные ведомства незамедлительно приняли реальные меры и обеспечили условия дорожной безопасности около всех школ Калуги», — сказал представитель ОНФ Олег Потапов.

Между тем, 18 мая, в Калуге, на ближайшем от школы №8 перекрестке на нерегулируемом пешеходном переходе была сбита ученица седьмого класса. В тяжелом состоянии девочка была госпитализирована в детскую областную больницу.

«Показательно, что во время проведенного нами мониторинга в прошлом году на сайте школы №8 паспорт безопасности был размещен, а сейчас его уже нет. Аналогичное наблюдение мы сделали и по сайтам многих других школ. Естественно предположить, что информацию убирают, чтобы не «мозолить» глаза, поскольку она не соответствует реальному состоянию вещей. Но когда все будет приведено в соответствие: паспорта — настоящему положению дел, а настоящее положение дел — безопасным условиям, неизвестно. Речь идет о жизни и здоровье детей, все материалы по этому поводу должны быть достоверными и максимально доступными. Каждый родитель должен иметь возможность легко и просто найти информацию о пути следования в школу, его особенностях, безопасности, и объяснить все своему ребенку. В этой связи считаем, что необходимо подумать о законодательной инициативе, которая обяжет размещать на школьных сайтах документы безопасности дорожного движения, содержание которых должно соответствовать реальному — безопасному — положению дел. Эту норму необходимо впрямую вписать в закон «Об образовании в Российской Федерации», — прокомментировал ситуацию член регионального штаба ОНФ Дмитрий Павлюченко.

Активисты Народного фронта готовят обращение в прокуратуру Калужской области на предмет проверки действий ответственных ведомств в сфере обеспечения дорожной безопасности около калужских школ.