Москва, 22 мая, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Последний руководитель СССР, при котором Советский Союз закончил свое существование, Михаил Горбачев рассказал о том, что бы он сделал с Крымом на месте президента Российской Федерации Владимира Путина. Своими взглядами на «российский захват» Крымского полуострова и российско-американские отношения 85-летний пенсионер поделился с британским изданием Sunday Times.

Hypnotica Studios Infinite Михаил Горбачёв в музее Мадам Тюссо

По словам (первого и) последнего президента СССР, если бы он оказался на месте Владимира Путина, то в текущей ситуации с Крымом поступил бы аналогичным образом, поскольку основанием к этому шагу было волеизъявление жителей Крымского полуострова.

«Я всегда выступаю за свободную волю народа, и большинство крымчан хотели воссоединиться с Россией», - пояснил свою позицию Горбачев.

Свои нынешние отношения с российским лидером Путиным Горбачев охарактеризовал как «никакие», и поддержку позиции президента РФ в связи с присоединением Крыма, не стоит расценивать как однозначную поддержку его политики.

«У нас всегда были нормальные отношения. Теперь я бы не назвал их нормальными. У нас нет никаких отношений», - успокоил граждан России Горбачев.

По словам первого и последнего президента СССР, он по-прежнему продолжает сожалеть о распаде страны с огромными возможностями и ресурсами и приписывает гражданам России нежелание вернуть великую державу. «Большинство россиян со мной согласны, они не хотят вернуть ее, но глубоко опечалены тем, что она развалилась», - заявил Горбачев.