Тверь, 22 мая, 2016, 13:03 — ИА Регнум. 550 млн рублей на приведение региональной дорожной сети в надлежащее состояние получит Тверская область из федерального бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 22 мая.

Anne Worner Дорога

«Приведение дорожной сети в нормативное состояние является первоочередной задачей для правительства Тверской области», — считает глава региона Игорь Руденя. По его поручению в регионе проведена ревизия состояния основных транспортных артерий, проанализировано положение дел в сфере ремонта дорожной сети в регионе. В результате специалисты выявили объекты, нуждающиеся в ремонте в первую очередь, обозначена ключевая проблема неэффективного освоения средств в отрасли.

«В Тверской области стоимость дорожных работ выше, чем в столице, — отметил Игорь Руденя. — Для обеспечения эффективного использования средств и качества ремонта дорог будет создано специальное учреждение. К работам привлечены подрядчики, зарекомендовавшие себя с положительной стороны».

В конце апреля, по итогам селекторного совещания по улучшению состояния региональных и муниципальных дорог под председательством главы российского правительства Дмитрия Медведева, было принято решение о направлении дополнительных средств в Тверскую область. 19 мая правительство РФ приняло решение выделить Тверской области 550 млн рублей на приведение региональной дорожной сети в надлежащее состояние. 200 млн рублей из этих средств направят на восстановление дорог областного центра, 50 млн рублей предназначены для города Бологое.

Также Тверская область вошла в программу ремонта автомобильных дорог регионального, муниципального, местного значения, который осуществляется на средства, получаемые из доходов от системы «Платон». Кроме того, на дороги в область будут направлены дополнительные финансы от увеличения с 1 апреля акцизов на нефтепродукты. Средства в объеме не менее 461 млн рублей поступят в регион до конца года. Об этом сообщил вице-спикер Государственной думы, депутат от Тверской области Владимир Васильев.