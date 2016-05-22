Великий Новгород, 22 мая, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В Великом Новгороде на предварительном партийном голосовании «Единой России» из-за ошибки в отчестве одного из кандидатов печатают новые бланки бюллетеней. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, проблемная ситуация возникла при голосовании по одномандатному округу №9 в областном центре.

gobernacion.gob.mx Голосование на праймериз

«После открытия счётного участка, расположенного по улице Большой Московской, дом 70, председателем счётной комиссии Натальей Драгуть была обнаружена ошибка в бюллетене: в графе участника голосования Михайловой Елены Васильевны было указано неверное отчество», — сообщили в пресс-службе, отметив, что уже в 8:30 члены регионального организационного комитета провели по этому заявлению оперативное заседание.

«На заседании было решено: до предоставления новых бланков в бюллетени, содержащие неверные данные, членам счётной комиссии внести изменения вручную. Напечатать новые бланки бюллетеней и передать их в счётные комиссии, изъяв при этом неиспользованные бюллетени с неверной информацией и составив соответствующий акт. Бюллетени, уже находящиеся в урнах для голосования, при подсчёте голосов считать действительными», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что заявление от самой Михайловой поступило в оргкомитет в 10:05.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, она заявила о срыве голосования по округу №9.

Напомним, в Новгородской области на праймериз «Единой России» открыты 110 участков, 14 из которых в Великом Новгороде.