Санкт-Петербург, 22 мая, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Член высшего совета «Единой России», советник председателя Госдумы Юрий Шувалов представит руководству партии доклад о подготовке и проведении предварительного голосования в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая. Доклад будет сделан по итогам работы мониторинговой группы, которая осуществляет в том числе фиксацию нарушений в ходе праймериз в Петербурге.

Brady Доклад

«Главные принципы праймериз определены — это открытость и честность. По их итогам внесены коррективы в работу партии по подготовке к выборам в Госдуму. Любые попытки дискредитировать праймериз будут жестко пресекаться», — заявил Шувалов.

По его словам, все нарушения регламента праймериз, выявленные в ходе предварительного голосования, будут оперативно рассмотрены специальной комиссией, сформированной при ЦИК «Единой России».