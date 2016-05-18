Псков, 22 мая, 2016, 12:17 — ИА Регнум. В Псковской области сегодня, 22 мая, открыли 127 участков для проведения предварительного партийного голосования «Единой России» по определению кандидатов для последующего выдвижения в депутаты Государственной думы и в Псковское областное собрание депутатов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, к 10:00 явка на участки составила 0,88%.

er.ru Думские праймериз Единой России

На выдвижение в депутаты Псковского областного собрания претендуют 147 человек, от пяти до 14 в каждом избирательном округе. Стать кандидатами от «Единой России» на выборах в Государственную думу желают 9 человек.

Напомним, счётные участки будут работать до 20 часов. Важное отличие предварительного голосования «Единой России» от выборов заключается в том, что избиратель имеет право отметить не только одного, а сразу нескольких кандидатов в бюллетене. Проголосовать может любой гражданин России, обладающий избирательным правом, независимо от партийной принадлежности.