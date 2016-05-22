Ставрополь, 22 мая, 2016, 12:12 — ИА Регнум.



er.ru Праймериз Единой России

В Ставропольском крае около 200 кандидатов «Единой России» допущены к процедуре предварительного голосования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии.

Среди них 42 участника в Государственную Думу России и 145 участников в Думу Ставропольского края.

22 мая в 08:00 открыты для голосования в 257 счетных участков, что составляет порядка 20 процентов от общего количества участков. В составе счетных комиссий работают 1257 человек.

На участках присутствуют наблюдатели, журналисты, а также 817 наблюдателей от участников в региональный парламент и 294 наблюдателей от участников в ГД РФ.

Пока никаких нарушений не зарегистрировано.

Участки открыты для голосования до 20:00. Голосовать могут все желающие, не только представители партии.

Напомним, ранее первый заместитель руководителя администрации президента Вячеслав Володин назвал Ставропольский край самым интересным регионом с точки зрения борьбы, поскольку в праймериз на Ставрополье участвуют три депутата Госдумы: «они конкурируют между собой, что нервирует представителей административного ресурса».

В регионе приняли участие в голосовании губернатор края Владимир Владимиров и депутат регионального парламента Владимир Кузьмин. Депутат отметил интерес населения к предварительному голосованию.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, глава региона отметил, что он ожидает от голосования выбора «сильнейших»: «Во власть придут новые деятельные и энергичные люди, которые помогут краю», — добавил он.

Напомним, в воскресенье, 22 мая, предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатур для выдвижения кандидатами от партии на выборах депутатов Государственной Думы РФ, а также депутатов региональных законодательных собраний проходит по всей России. В этом году в нем впервые принимают участие все желающие жители округов. Всего по России открыто 19 074 счетных участков, к работе в которых привлечено порядка 85 тыс. членов счетных комиссий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года в Ставропольском крае пройдет избирательная кампания по выборам в Госдуму РФ, а также в думу Ставропольского края шестого созыва. Кроме того, жители региона будут выбирать в органы местного самоуправления в 90 муниципальных образованиях, в том числе депутатов парламентов крупных городов региона: Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска, Кисловодска и Железноводска.