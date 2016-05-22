Калуга, 22 мая, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Порядка 300 человек в возрасте от шести до 80 лет стартовали сегодня, 22 мая, с компасом и картой по лесным тропинкам вблизи калужского поселка Пригородное лесничество на территории ДЮСШ «Орленок» — в рамках соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут-2016», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве спорта.

Коллаж министерство спорта Калужской области

Целью акции является пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также популяризация спортивного ориентирования как одного из самых массовых и доступных видов спорта. Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, дипломами и кубками министерства спорта России

«Российский Азимут» — соревнования, в которых участвуют все желающие в независимости от возраста и физической подготовки. Спортсменам предлагаются оптимальные дистанции, соответствующие их возможностям. Десятки тысяч жителей разных городов получили в руки карты и в леса и парки на поиски красно-белых призм. Организаторы соревнований — министерство спорта РФ и российская федерация спортивного ориентирования.