Санкт-Петербург, 22 мая, 2016, 12:47 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 22 мая открыто 376 участков для предварительного голосования на выборах Госдумы, организованного партией «Единая Россия». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии/

er.ru Выборы в «Единой России»

Явка на предварительное голосование «Единой России» на 10 утра составила 0,4%, сообщил член регионального оргкомитета, врио руководителя регионального исполкома партии Александр Тетердинко.

Участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Принять участие в голосовании могут все граждане, обладающие активным избирательным правом и имеющие регистрацию в Петербурге.

Члены счетной комиссии вручают избирателю два бюллетеня — по одномандатному округу и по партийному списку. Голосование является рейтинговым, то есть поставить галочку или любой другой знак можно напротив нескольких фамилий кандидатов.

Отметим, что сегодня в Петербурге находится заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», член федерального оргкомитета Андрей Исаев, который наблюдает за ходом голосования.