Москва, 22 мая, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Московская полиция задержала пожилую женщину, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере. Пенсионерка вымогала у граждан деньги, предлагая купить квартиру, после чего пропадала, сообщают «Вести» со ссылкой на источник в столичном управлении МВД.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

Поводом для разбирательства стало обращение в полицию жительницы Красноярска. Написавшая заявление 39-летняя женщина пояснила полицейским, что познакомилась с пенсионеркой, представившейся ей сотрудницей социальных служб еще четыре года назад. 81-летняя женщина предложила ей купить квартиру по заниженной стоимости. После того как жертва согласилась и передала мошеннице два миллиона рублей, «занявшаяся оформлением документов» пенсионерка вскоре перестала отвечать на телефонные звонки.

В настоящее время подозреваемая в преступлении женщина задержана и находится под подпиской о невыезде. Следователи возбудили против нее уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как выяснилось, ранее пенсионерка уже была осуждена за аналогичное преступление.