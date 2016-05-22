Калуга, 22 мая, 2016, 11:31 — ИА Регнум. 149 счетных участков праймериз политической партии «Единая Россия» открылись 22 мая в 08:00 в Калужской области. Работать счетные участки они будут с 08:00 до 20:00 часов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном отделении партии.

pg.er.ru Активность на праймериз высокая

В составе счетных комиссий работает 619 человек. Все они — члены действующих участковых избирательных комиссий, а также представители «Единой России», уже имеющие опыт работы на выборах. В каждой комиссии работает председатель и от двух до четырех членов счетных комиссий.

Для освещения работы счетных участков аккредитованы более 100 журналистов различных средств массовой информации региона, своих наблюдателей также направили участники предварительного голосования.

Участие в предварительном голосовании принимают 25 человек. Из них только 21 — это члены партии, остальные сторонники и беспартийные. Все выполнили обязательное условие регламента, приняв участие в двух и даже более дебатах. Участники праймериз подписали меморандум, в котором обязались вести свои кампании, основываясь именно на этих принципах. И данный меморандум ни разу не был нарушен.

На участке каждый избиратель получает по два бюллетеня: один — по федеральному и другой — по Калужскому одномандатному округу №99 или Обнинскому одномандатному округу№100 (в зависимости от района). Калужский одномандатный округ входят районы: Боровский, Износковский, Малоярославецкий, Медынский, Дзержинский, Юхновский, Барятинский, Кировский, Куйбышевский, Мосальский и Спас-Деменский, а также Московский и Октябрьский округ города Калуги.

В Обнинский одномандатный округ входят районы: Жуковский, Бабынинский, Козельский, Мещовский, Перемышльский, Тарусский, Ульяновский, Ферзиковский, Думиничский, Жиздринский, Людиновский, Сухиничский, Хвастовичский, а также город Обнинск и Ленинский округ города Калуги.

Голосование рейтинговое. Избиратель может проголосовать сразу за нескольких кандидатов указанных в бюллетене. Бюллетени имеют несколько степеней защиты, включая специальную краску, бумагу и водяные знаки. Участки оборудованы кабинами и ящиками для голосования, стендами с информацией о порядке заполнения бюллетеней. Как и на традиционных выборах, при себе избирателю нужно иметь паспорт. Так, предварительное голосование максимально приближено к реальным выборам.

Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, будут представлять партию «Единая Россия» на выборах в Госдуму18 сентября 2016 года.

В Калуге один из первых проголосовал губернатор Анатолий Артамонов на участке, расположенном на улице Вишневского. «Сегодня мы приближаемся в развитии демократических процессов к передовым стандартам. Такое предварительное голосование — это практика, которую мы принимаем у партий, живущих по устоявшимся принципам. Это не менее важно, чем сами выборы, потому что позволяет потом сосредоточиться на своих предпочтениях. Думаю, это будет повышать явку в сентябре. Партия «Единая Россия» подаёт пример другим, это традиция которая, наверно, приживется. Количество пришедших на избирательные участки в первые часы голосования говорит достаточно позитивном отношении большого числа жителей области к проводящемуся сегодня предварительному голосованию партии «Единая Россия», — заявил журналистам губернатор Анатолий Артамонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Калужской области проводилось предварительное голосование при выборах губернатора и депутатов Законодательного собрания. Результаты превзошли ожидания организаторов. В предварительном голосовании приняло участие 274 кандидата и 93 тысячи избирателей. Активность и конкуренция были высокими.