Ярославль, 22 мая, 2016, 11:31 — ИА Регнум. С 08:00 на территории Ярославской области открылись 170 избирательных участков — 22 мая в регионе проходит предварительное голосование «Единой России». Жители региона выбирают тех, кто станет кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии. Как и на реальных выборах, избирательные участки будут работать до 20:00.

фото сайта yaroslavl.er.ru

Как сообщает сайт регионального отделения «Единой России», активность избирателей достаточно высокая — на 10 часов утра проголосовало уже около 10 тысяч человек. Информации о нарушениях процедуры голосования или жалоб в региональный оргкомитет предварительного голосования не поступало. Активность жителей области в 194 и 195 избирательных округах примерно одинаковая.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на предварительном голосовании «Единой России» в Ярославской области по 194 избирательному округу зарегистрировано 10 участников, по 195 — 12 человек, по списку свои силы пробуют 18 кандидатов.

Кроме того, в единый день предварительного голосования в Ярославской области выберут еще четырех будущих кандидатов от партии в главы сельских поселений.

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