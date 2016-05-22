Кунья, Псковская область, 22 мая, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В Псковской области сегодня, 22 мая, проходят досрочные выборы главы Куньинского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного избиркома, в 8:00 открылись 22 избирательных участка для голосования, 4 из них находятся в поселке Кунья.

Scott Maxwell Выборы

Голосование продлится до 20:00, за первые два часа на участки пришли 8,68% избирателей.

Напомним, на должность главы Куньинского района претендуют пять кандидатов.