Москва, 22 мая, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в результате вооруженного выяснения отношений на западе Москвы. По предварительным данным, конфликт произошел рано утром 22 мая. Его участниками стали трое мужчин, один из которых, исчерпав в споре законные аргументы, решил воспользоваться травматическим пистолетом. Об инциденте сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на региональное управление МВД.

Geoffrey Fairchild Стрельба

По данным полиции, инцидент произошел около 06:30 на Кутузовском проспекте столицы. Двое оппонентов стрелка были доставлены в больницы. В настоящее время им оказывается медицинская помощь. Стрелявший задержан полицейскими.

О том, что стало причиной конфликта выясняют следователи.