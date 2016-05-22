Великий Новгород, 22 мая, 2016, 11:12 — ИА Регнум. В Новгородской области сегодня, 22 мая, в единый день предварительного партийного голосования «Единой России» открылись 110 счётных участков. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, желающим проголосовать за кандидата от партии выдают по два бюллетеня — по отбору кандидатов для последующего выдвижения в депутаты Государственной думы и в депутаты Новгородской областной думы.

er.ru Праймериз «Единой России»

В Госдуму зарегистрировано 17 участников отбора, в областную — 91 претендент. Проголосовать можно сразу за нескольких человек.

Счётные участки открылись в 8 утра и будут открыты до 20:00.

Одна из участников праймериз — кандидат и в Госдуму, и в облдуму Елена Михайлова — уже заявила о нарушениях и «срыве процедуры голосования по округу №9», где в бюллетене и в агитационных материалах неверно указано её отчество (Михайловна вместо Васильевна). По её словам, бюллетень такого типа поступил в комиссию с 18 мая, но её как кандидата для ознакомления с формой и текстом бюллетеня не приглашали.

Отметим, что на счётных участках находятся наблюдатели от участников праймериз, также проводятся экзит-пулы — опросы на выходе из участков.

«Кандидатов, которые по результатам предварительного голосования будут официально выдвинуты в депутаты Государственной думы седьмого созыва от «Единой России», утвердит съезд партии, проведение которого запланировано на вторую половину июня», — отметили в пресс-службе Новгородского регионального отделения «Единой России».