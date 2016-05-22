Рим, 22 мая, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Оригинальный способ решения проблемы недостаточного знания английского языка полицейскими Италии предложил мэр Кальтаниссетты Джованни Руволо. Обучать офицеров полиции будут мигранты, передает RT со ссылкой на итальянскую La Repubblica.

Ефим Чепцов. Переподготовка учителей. 1926

Начальник полиции сицилийской провинции Кальтаниссетта обратился в местную мэрию с просьбой помочь решить проблемы с недостаточным знанием английского языка офицерами полиции. Дело в том, что полицейские постоянно жалуются на невозможность нести службу должным образом из-за постоянно возникающих языковых проблем: обилие туристов и большое количество беженцев на улицах города делает невозможным общение только на итальянском языке. Однако организовать обучение кадров своими силами полицейским не под силу.

Градоначальник откликнулся на обращение представителя полиции и тут же нашел решение. Теперь 30-часовые занятие для 74 офицеров полиции будут проводить беженцы. К преподавательской деятельности будут допущены те из мигрантов, кто обладает соответствующим образованием и был преподавателем у себя в стране. Либо те, кто знает английский язык в достаточной для преподавания степени.

Руволо уверен, что организация подобных курсов не только решит языковые проблемы полицейских, но и поможет вновь прибывшим в страну быстрее адаптироваться в обществе.