Кабул, 22 мая, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Афганские талибы подтверждают распространенную Пентагоном информацию о ликвидации лидера афганских талибов Муллы Мансура. О том, что Мансур погиб в результате атаки американских беспилотников, старший командир группы боевиков Мулла Абдул Рауф сообщил Associated Press в воскресенье, 22 мая.

Defence Images Авианалёт

По словам Рауфа, авиаудар американских ВВС прошел вечером в пятницу, 20 мая, в районе границы между Пакистаном и Афганистаном.

В пресс-службе президента Афганистана Ашрафа Гани информацию об авиаударах США подтвердили. По поводу смерти лидера афганских талибов в офисе афганского главы заявили, что Мансур «вероятнее всего мертв».

Информацию о военной операции ВВС США, проведенной в районе афгано-пакистанской границы, в министерстве обороны США опубликовали в субботу, 21 мая. По словам американских военных, Мулла Мансур был убит в результате атаки в районе пакистанского города Ахмад Валем.

Однако, как ранее сообщало ИА Регнум, местные СМИ Афганистана распространили информацию, согласно которой жертвами авиаударов США стал не лидер талибов, а водитель такси и его пассажир. В интервью телеканалу Samaa лидер местной группировки «Талибан» информацию о смерти Мансура опроверг.