Тирасполь, 22 мая, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Президент Приднестровья Евгений Шевчук уклонился от прямого ответа на вопрос о том, насколько соответствует действительности информация о том, что из Москвы ему поступило предложение переехать в Крым и занять там «высокий пост». На пресс-конференции в Тирасполе Шевчук сказал, что «предложения есть», но от дальнейших комментариев воздержался, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Примечательно, что вопрос на этот счет задал корреспондент подконтрольного самому Шевчуку Первого приднестровского телеканала. «Недавно в социальных сетях появилась информация, что вам в Москве якобы предложили переехать в Крым и занять там высокий пост. Так ли это? Были ли подобные предложения?» — спросил журналист.

«Я бы не всему верил, что есть в соцсетях. Но хочу сказать, что предложения есть, но комментировать не буду. Прошу перейти к следующему вопросу», — ответил Евгений Шевчук.

ИА REGNUM напоминает, что президентский мандат Шевчука завершается в конце года. На декабрь в Приднестровье намечены очередные президентские выборы. Ранее Шевчук не исключал своего участия в них, однако его шансы на переизбрание оцениваются как невысокие, особенно после разгромного поражения его сторонников на состоявшихся в ноябре 2015 года выборах в Верховный совет ПМР.