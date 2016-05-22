Исламабад, 22 мая, 2016, 09:33 — ИА Регнум. СМИ Пакистана опровергли опубликованную США информацию о ликвидации лидера афганских талибов Муллы Мансура. Как стало известно, в результате авианалета американских ВВС в районе пакистано-афганской границы были убиты таксист и его пассажир. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местный телеканал Samaa.

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Тела двух убитых гражданских были обнаружены недалеко от небольшого городка Ахмад Валем на юго-западе пакистанской провинции Белуджистан, расположенной вдоль пакистано-афганской границы. Именно этот регион ранее был атакован беспилотниками США. После проведенной серии ударов, военные США отчитались о ликвидации лидера талибов Мансура.

Между тем представитель местной группировки «Талибана» назвал заявления о смерти Мансура необоснованными, подчеркнув, что не в первый раз слышат подобное.