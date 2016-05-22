Челябинск, 22 мая, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Сотрудники челябинского дома ребёнка №1 не нашли понимания у представителей ОНФ и Минздрава. Ситуацию вокруг учреждения обсуждали 19 мая на заседании рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Bradley Gordon Закрытие

«Фронтовики» фактически согласились с доводами представителей Минздрава о необходимости реорганизации детского медицинского учреждения в форме присоединения Областного дома ребенка №1 к «Центру восстановительной медицины и реабилитации «Вдохновение».

Представители коллектива Дома ребенка №1 разочарованы результатом прошедшего заседания рабочей группы челябинского ОНФ «Социальная справедливость» и считают несправедливым решение о ликвидации профильного детского учреждения. По их мнению, пострадают прежде всего дети, которые, будучи переведенными в другие медицинские учреждения или находящимися в приёмных семьях, останутся без специализированной помощи. В областном Минздраве заверили, что детей переведут в другие дома ребёнка. Но, как считают представители коллектива дома ребёнка, предоставить помощь, которую оказывают сейчас в учреждении, им попросту не смогут. Дело в том, что областной дом ребенка №1 — специализированное профильное медицинское учреждение для сирот. В нем находятся дети с тяжёлыми патологиями. Педагоги обеспечивают восприятие ими первичных социальных навыков. Правительство Челябинской области приняло решение реорганизовать учреждение. Но сотрудники учреждения активно протестуют против его закрытия.

В ходе заседания заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виталий Щетинин пояснил, что в регионе всего действуют восемь домов ребёнка. При этом с 2012 года количество живущих в них детей постоянно снижается. Вместе с тем, замминистра не согласен с терминами «закрытие» или «ликвидация». По его мнению это процесс реорганизации, так как на базе высвободившегося здания будет организовано медицинское учреждение по реабилитации детей, соответствующего возраста.

Представители коллектива обратили внимание, что и у них дети, которые нуждаются в медицинской помощи, не меньше других. Тем более, что они — сироты, оставшиеся без попечения. Дополнительно представители трудового коллектива областного дома ребенка №1 заявили, что не не была проведена техническая экспертиза, позволяющая говорить о возможности размещения в здании Дома ребенка медицинского учреждения другого профиля. В свою очередь, Виталий Щетинин обосновал отсутствие экспертизы и возможное последующее несоответствие нового учреждения нормам как трудности, которые не должны препятствовать организации обеспечения медицинского обслуживания другого профиля.

В завершении заседания рабочей группы высказались представители ОНФ. Руководитель регионального исполкома Денис Рыжий, отметил, что «реорганизация все-таки, видимо, произойдет». А также назвал желательное место размещения детей после реорганизации — город Челябинск, так как, по его словам, у детей будет больше шансов быть взятыми в приемные семьи. А член штаба ОНФ, руководитель рабочей группы «Социальная справедливость» Олег Лукин выступил в защиту Минздрава и призвал коллектив Дома ребёнка согласиться с реорганизацией.

При этом представители коллектива настаивают на том, что в области нужно сохранить специализированное учреждение. По их данным, на социальных постах в больницах города находятся дети, нуждающиеся именно в профильном медицинском уходе. Так, например, в челябинской ГКБ №7 в настоящий момент 15 таких детей. В ГКБ №1 предусмотрены около 10 коек. При этом больницы не могут обеспечить полноценный уход за такими детьми, так как им нужна особая педагогическая и социализирующая помощь.

Напомним, подобной «оптимизации» в 2011 году был подвергнут Областной дом ребенка №3. Тогда распоряжением правительства Челябинской области его «реорганизовали» в лечебное учреждение «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Вдохновение». Некоторые эксперты считают, что тенденции по закрытию (оптимизации, модернизации, реорганизации) — это следствие семейной политики, направленной на передачу детей-сирот в приемные семьи, что способствует закрытию детских домов. Вместе с тем, вопросы психологически-комфортного пребывания детей в приемных семьях, а также возврата из приемных семей в детские учреждения, как правило, оказываются не в фокусе внимания.

Руководитель челябинского отделения общественной организации защиты семьи Екатерина Забачёва считает, что закрытие детских сиротских учреждений не обосновано. Как она заявила корреспонденту ИА REGNUM, снижение количества детей в домах ребёнка объясняется в том числе и понижением уровня рождаемости. В то же время эксперт не исключает, что в это количество может вновь начать расти, и тогда властям придётся искать, куда пристроить детей.