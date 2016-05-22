Улан-Удэ, 22 мая, 2016, 09:09 — ИА Регнум. 165 счетных участков, организованные для проведения предварительного голосования, открылись в 8:00 в Бурятии. Жителям республики предстоит выбрать кандидатов, которые представят «Единую Россию» 18 сентября на выборах депутатов Государственной Думы.

Областные выборы. Джордж Бингэм. 1852

В Республике Бурятия за возможность стать кандидатом в депутаты Госдумы поборются 19 участников предварительного голосования.

Предварительное голосование является тайным и рейтинговым, каждый избиратель может проголосовать не за одного, а за нескольких человек в каждом списке. Выбирать участников могут все желающие. Такой формат голосования обеспечивает главные принципы предварительного голосования: конкурентность, открытость и легитимность.