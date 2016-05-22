Обама о разоружении РФ: Я пытался, но Россия не заинтересована
Токио, 22 мая, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Накануне запланированного визита в японскую Хиросиму, где в результате удара американской ядерной бомбы погибло около 140 тысяч мирных граждан, президент США Барак Обама дал оценку мировой ситуации в области ядерного разоружения. Интервью с главой Белого дома японский телеканал NHK опубликовал в воскресенье, 22 мая.
Комментируя темпы ядерного разоружения во всем мире, Обама отметил отсутствие «огромного роста ядерных арсеналов». «Я думаю, что мы сделали некоторые скромные успехи, по крайней мере, в последнее время не наблюдается огромного роста ядерных арсеналов», — заявил американский президент. Кроме того, подчеркнул он, даже в крупных обладающих ядерным вооружением странах, акцент сейчас делается не на усовершенствовании ядерного оружия, а на создании его новых видов.
Комментируя ситуацию с уменьшением количества ядерного оружия в России, глава Белого дома сообщил, что он пытался вести переговоры на этот счет с русскими, но Россия не продемонстрировала своего интереса в дальнейшем разоружении. Между тем соответствующая заинтересованность со стороны США существует. «Я думаю, что мы можем пойти и дальше (в области уменьшения запасов ядерного оружия США и РФ — прим. ИА Регнум)», — отметил Обама.
Президент США сообщил также, что во время визита в японскую Хиросиму он планирует говорить о мире без ядерного оружия.