Токио, 22 мая, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Накануне запланированного визита в японскую Хиросиму, где в результате удара американской ядерной бомбы погибло около 140 тысяч мирных граждан, президент США Барак Обама дал оценку мировой ситуации в области ядерного разоружения. Интервью с главой Белого дома японский телеканал NHK опубликовал в воскресенье, 22 мая.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борец за разоружение

Комментируя темпы ядерного разоружения во всем мире, Обама отметил отсутствие «огромного роста ядерных арсеналов». «Я думаю, что мы сделали некоторые скромные успехи, по крайней мере, в последнее время не наблюдается огромного роста ядерных арсеналов», — заявил американский президент. Кроме того, подчеркнул он, даже в крупных обладающих ядерным вооружением странах, акцент сейчас делается не на усовершенствовании ядерного оружия, а на создании его новых видов.

Комментируя ситуацию с уменьшением количества ядерного оружия в России, глава Белого дома сообщил, что он пытался вести переговоры на этот счет с русскими, но Россия не продемонстрировала своего интереса в дальнейшем разоружении. Между тем соответствующая заинтересованность со стороны США существует. «Я думаю, что мы можем пойти и дальше (в области уменьшения запасов ядерного оружия США и РФ — прим. ИА Регнум)», — отметил Обама.

Президент США сообщил также, что во время визита в японскую Хиросиму он планирует говорить о мире без ядерного оружия.