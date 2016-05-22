Ростов-на-Дону, 22 мая, 2016, 09:02 — ИА Регнум. Заключительный 30-й тур чемпионата России для футбольного клуба «Ростов» прошёл на выезде в Грозном. С местным «Тереком» коллектив Курбана Бердыева справился успешно. Итоговый счёт на табло — 0:2 в пользу гостей «Ахмат-Арены». После игры главный тренер жёлто-синих отметил, что смысла комментировать встречу нет, и поздравил всех, кто поддерживал команду, с успехом — «серебром» чемпионата России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба.

vk.com/fcrostov Курбан Бердыев:

«Мы долго ждали этих медалей. Мои ребята бились в каждом матче и Всевышний их отблагодарил. Очень много разговоров о том, что «Ростов» попал в Лигу чемпионов, но давайте лучше говорить о наших медалях. Это история! Это самое главное! Не надо нагнетать ажиотаж вокруг еврокубков. Они просто бонус», — сказал Курбан Бердыев.

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Не обошлось на послематчевой пресс-конференции без вопроса о том, продлит ли Курбан Бердыев контракт с «Ростовом». Комментировать возможный переход в столичный «Спартак» Бердыев отказался и ответил: «Я еще не разговаривал с руководством «Ростова» по поводу будущего».

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Кроме того, главный тренер донского коллектива поблагодарил бывших подопечных — казанский «Рубин» — за самоотверженную игру со столичным ЦСКА.

Отметим, что по итогам чемпионата России победителями стали подопечные Леонида Слуцкого. ЦСКА набрал в сезоне 65 очков. Почетная вторая ступень пьедестала почёта занята «Ростовом», который набрал 63 очка. Тройку лидеров замкнул питерский «Зенит» с 59 баллами.

Сегодня, 22 мая, в Ростове-на-Дону состоится встреча игроков донского клуба и тренерского штаба с болельщиками. После чествования коллектива наставник жёлто-синих Курбан Бердыев вместе с подопечными даст пресс-конференцию для журналистов.