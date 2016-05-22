Ростов-на-Дону, 22 мая, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Сегодня, 22 мая, в Ростовской области для праймериз «Единой России» распахнули двери 532 счётных участка. Как проинформировали корреспондента ИА REGNUM в региональном отделении партии, в предварительном голосовании участвуют 28 участников, зарегистрированных по федеральному избирательному округу от Ростовской области (из них девять исключительно по списку), по одномандатным избирательным округам — 69.

er.ru Праймериз Единой России

Жители донского региона голосуют за тех представителей партии власти, которых они хотели бы видеть в качестве претендентов в депутаты Госдумы на выборах в Единый день голосования 18 сентября. Как уточнили в пресс-службе регионального отделения «единороссов», пришедшим на участок выдадут два бюллетеня — по «партийному списку» и по одномандатному округу. Праймериз по рейтинговому принципу, поэтому каждый избиратель сможет проголосовать за одного или нескольких участников, поставив отметку напротив его фамилии.

В региональном исполкоме «Единой России» на Дону также работает Ситуационный центр праймериз. Специалисты центра будут не только принимать обращения, заявления о нарушениях, но и вести разъяснительную работу.

Отметим, что по итогам праймериз будут определены лидеры. На основе полученных данных в июне на съезде партии власти состоится выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы.