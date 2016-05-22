Москва, 22 мая, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Российский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев одержал победу над аргентинцем Виктором Эмилио Рамиресом, отобрав у него титул чемпиона мира по версии IBF. Бой прошел в субботу, 21 мая, на арене московского дворца спорта «Мегаспорт».

Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

Как сообщает портал «Чемпионат», в букмекерских конторах шансы 36-летнего российского чемпиона изначально оценивались высоко: от 7 до 10 к одному.

В начале первого раунда атаковать пытался аргентинец, но Лебедев был готов к атаке. Развязка наступила во время второго раунда. После мощной атаки российского бойца Рамирес получил нокдаун, а поднявшись так и не смог прийти в себя, пропуская удары соперника. В результате рефери Стив Смугер остановил бой, объявив технический нокаут.

Для Дениса Лебедева это победа стала 28-й на профессиональном ринге. Виктор Рамирес получил свое третье поражение, на счету 32-летнего аргентинца 22 победы.