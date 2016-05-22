Барнаул, 22 мая, 2016, 08:20 — ИА Регнум. На Алтае начали ремонт региональной трассы «Бийск — Белокуриха». «По этой трассе проходят социально значимые туристические маршруты, в том числе — до субкластера «Белокуриха-2» и до комплекса «Сибирское подворье». Дорогу ремонтируют за счёт краевого бюджета в рамках соответствующего плана на 2016 год. Специалисты обновят около 9 километров дорожного полотна, на эти цели выделили 50 миллионов рублей», — об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации Алтайского края.

официальный сайт Алтайского края В Алтайском крае ремонтируют трассу «Бийск — Белокуриха»

Как пояснили в Главном управлении строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, для ремонта дороги рабочие используют щебеночно-мастичный асфальтобетон, так как он содержит более крупные фракции асфальта и полимерные добавки, позволяющие материалу становиться более эластичным и водонепроницаемым. Гарантийный срок на покрытие такого типа составляет 7 лет.

Одновременно с ремонтом трассы, специалисты работают на мостовом переходе через реку Поперечная. Этот семидесятиметровый мост соединяет между собой две части села Смоленское. На время реконструкции по нему организовали реверсивное движение, регулируемое светофором. На ремонт этого сооружения из краевого дорожного фонда выделили 13,6 миллиона рублей. Сотрудники дорожно-строительного управления выполнили уже 50 процентов работ.