Барнаул, 22 мая, 2016, 08:03 — ИА Регнум. Директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс прокомментировал ЧП с автомобилем, который 20 мая провалился под асфальт на парковке по адресу Красноармейский, 72 в краевом центре.

видеокадр Директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс

По его словам, обвал грунта произошел из-за повреждения тепловых сетей.

«В Барнауле сейчас проходят гидравлические испытания тепловых сетей на прочность. Машина провалилась из-за того, что на данном участке произошло повреждение, вода подмыла асфальтовое покрытие. К сожалению, на этом месте стояла машина, которая под своим весом провалилась под асфальт. Водитель в это время отсутствовал, поэтому никто в данном инциденте не пострадал», — отметил Александр Гросс.

Он подтвердил, что ущерб автомобилисту будет возмещен его предприятием на основании произведенной оценки.

Как видно из видео, опубликованного пресс-центром администрации Барнаула, работы по извлечению автомобиля из-под земли до позднего вечера проходили с привлечением сотрудников ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.