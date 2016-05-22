Ханой, 22 мая, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Два междугородных автобуса врезались друг в друга в лобовом столкновении в воскресенье, 22 мая, после чего в них въехал грузовик, водитель которого не смог объехать место аварии. В ДТП погибли по меньшей мере 12 человек и несколько десятков получили ранения, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местный интернет-портал VnExpress.

Paul Sableman Столкновение автобусов

Трагедия произошла в юго-восточной вьетнамской провинции Хэм Туан Нам около 04:00. Как стало известно, после того, как автобусы протаранил грузовик, начался пожар. Многие пассажиры оказались заблокированы внутри салонов автобусов и взывали о помощи.