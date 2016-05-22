Пермь, 22 мая, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Продюсерская компания «Аэроплан», которая является правообладателем анимационного проекта «Фиксики», не давала разрешения на проведение политической акции в Перми 19 мая с участием своих персонажей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой компании.

Цитата из м/ф «Фиксики». реж Васико Бедошвили, Андрей Колпин, Сергей Меринов. 2010. Россия Обида и разочарование

Создателей известного мультсериала возмутило пиратское использование своих героев в политических целях. «Мы считаем недопустимым превращать их в средство агитации за любую политическую партию. Маленькие дети и проекты для них должны быть вне политики», — заявила генеральный директор компании «Аэроплан» Юлия Софронова.

Отметим, что в социальных сетях и на сайте компании «Аэроплан» появилось видео праздника в детском саду № 268 Перми. На нем аниматоры в костюмах мультперсонажей неоднократно произносили фамилии участников праймериз «Единой России» депутатов Николая Демкина и Михаила Черепанова. Более всех старалась фиксик Симка, которая многократно называла Демкина и Черепанова волшебниками, заставляла детей кричать им спасибо и громко аплодировать.

«Компания «Аэроплан» как правообладатель готовит официальную претензию в адрес организаторов мероприятия, руководства детского сада № 286 Перми, предоставившего площадку, а также в адрес пермского отделения партии «Единая Россия», — заявили в компании.

«С чего вы взяли, что была предвыборная агитация? У нас был детский праздник! Я комментарии не даю», — заявила изданию «В курсе» заведующая МАДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 268» Перми Юлия Астанаева.

Проверить информацию о политической агитации должны органы прокуратуры, сказал «Эху Москвы» уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков. Он подчеркнул, что без заявлений от родителей никаких проверок со стороны института уполномоченного по правам ребенка проводиться не будет.

В региональном отделении партии «Единая Россия» ситуацию не комментируют.

Подчеркнем, что депутат Законодательного собрания Пермского края и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Демкин ранее заявлял: «Нарушение ведения предвыборной кампании может повлечь за собой полное снятие участника с праймериз. Подобные меры могут использоваться при фиксировании подкупа избирателей или распространения дискредитирующей партию информации».